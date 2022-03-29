Reuters: Канада выступит за изменение международных правил расследования авиакатастроф

Власти Канады готовятся выступить с инициативой об изменении международных правил по расследованию авиакатастроф из-за ситуации со сбитым в Иране в 2020 году самолетом "Международных авиалиний Украины" (МАУ). Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

По данным его источников в канадском правительстве, с такой инициативой во вторник должен выступить министр транспорта Канады Омар Алгабра на организованным его ведомством виртуальном форуме по воздушной безопасности. Согласно текущим международным правилам гражданской авиации, как считают в Канаде, Иран сохраняет полный контроль над расследованием катастрофы, что не устраивает канадскую сторону. Кроме того, Оттава два года безуспешно пытается добиться от Тегерана выплат родственникам погибших пассажиров, многие из которых были канадскими гражданами.

Рейс PS752 (самолет Boeing 737-800) МАУ потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в Киев 8 января 2020 года. Среди 176 погибших были граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. 11 января иранские военные объявили, что сбили пролетавший рядом с военным объектом Boeing по ошибке, приняв самолет за "вражескую цель". Тегеран передал Киеву проект технического отчета о причинах крушения. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал его попыткой скрыть истинные причины катастрофы.