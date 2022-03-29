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Россия надеется, что ситуация вокруг НК завершится мирным договором между Арменией и Азербайджаном: Матвиенко

Россия надеется, что ситуация вокруг НК завершится мирным договором между Арменией и Азербайджаном: Матвиенко

Россия надеется, что ситуация вокруг Нагорного Карабаха завершится мирным соглашением между Арменией и Азербайджаном. Как передает «Арменпресс» со ссылкой на ТАСС, об этом на заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ заявила председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко.

«Мы надеемся, что эта ситуация закончится мирным соглашением, мы искренне хотим этого», - сказала Матвиенко, комментируя заявления спикера Национального собрания Армении Алена Симоняна и спикера Парламента Азербайджана Сахибы Гафаровой о возможном мирном соглашении.


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