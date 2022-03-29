Россия не оставит без защиты освобожденные территории Украины, заявил сенатор РФ

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что Россия не оставит без защиты освобожденные территории Украины, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Освобожденные территории Украины будут защищены. Никто не уйдет, не обеспечив защиту населения, проживающего на этих территориях", - сказал Цеков РИА Новости.

По его словам, спецоперация на Украине будет продолжена до окончательного выполнения всех поставленных целей, включая демилитаризацию и денацификацию страны.