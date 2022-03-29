Число прибывших в Россию с территории Украины и Донбасса выросло почти до 490 тыс.

Почти 490 тыс. человек прибыли с территории ДНР, ЛНР и Украины в Россию. Как сообщили ТАСС во вторник в силовых структурах, за сутки их количество выросло на 16,6 тыс. человек, передает Арменпресс.

"По состоянию на утро 29 марта в Российскую Федерацию прибыли свыше 489 тыс. человек, в том числе почти 100 тыс. детей. Свыше 411 тыс. пересекли границу со стороны Донбасса, порядка 78 тыс. - с территории Украины через пункты пропуска в Белгородской, Брянской, Курской областей и Республики Крым", - сказал собеседник агентства.