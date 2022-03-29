Армения придает особое значение развитию межпарламентского сотрудничества: послание Пашиняна по случаю 30-летия МПА СНГ

Делегация, возглавляемая председателем Национального собрания Республики Армения Аленом Симоняном, участвовала в заседании, посвященном 30-летию Межпарламентской ассамблеи СНГ. Как сообщили «Арменпресс» в Национальном собрании РА, спикеры Парламентов стран СНГ зачитали послания глав своих государств.

Председатель НС представил послание премьер-министра РА Никола Пашиняна. В нем, в частности, говорится:

«За последние годы Межпарламентская ассамблея стала активной площадкой для взаимодействия законодательных органов государств-членов. Уверен, что вопросы, имеющиеся в повестке Межпарламентской ассамблеи можно решать совместно, опираясь на лучшие традиции парламентаризма, находить эффективные решения таких важных задач, как защита конституционных прав и свобод граждан, государственное строительство, взаимодействие между ветвями власти, формирование гражданского общества.

Республика Армения придает особое значение последовательному развитию межпарламентского сотрудничества. Мы уверены, что обогащение солидного опыта многостороннего сотрудничества в рамках МПА СНГ будет и впредь будет способствовать как эффективной деятельности законодательных органов наших стран, так и развитию сотрудничества между нашими государствами в целом».