Военные Южной Кореи, США и Японии обсудят ракетную программу КНДР

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Корея Вон Ин Чхоль, а также его коллеги из США и Японии Марк Милли и Кодзи Ямадзаки проведут 30 марта встречу на Гавайях. Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник южнокорейский КНШ.

"Основной темой станет многостороннее сотрудничество для продвижения мира и стабильности на Корейском полуострове и Северо-Восточной Азии", - отмечается в документе. По данным КНШ, стороны, в частности, обсудят ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также последние ракетные пуски КНДР. В последний раз главы КНШ трех стран встречались в апреле прошлого года. Тогда они выразили опасения по поводу ракетной и ядерной угроз КНДР, подчеркнув важность трехстороннего сотрудничества.

В воскресенье агентство Yonhap сообщило со ссылкой на источники в правительстве, что КНДР ведет работы по восстановлению третьего тоннеля ядерного полигона Пхунгери. По данным агентства, Пхеньян может завершить восстановительные работы за месяц. В 2018 году Север сообщил о ликвидации ядерного объекта в качестве жеста доброй воли перед переговорами о денуклеаризации с США.

24 марта 2022 года Вооруженные силы КНДР по прямому приказу лидера страны Ким Чен Ына запустили межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Хвасон-17". Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал этот пуск нарушением добровольного моратория Пхеньяна на пуски МБР и ядерные испытания. В январе власти народной республики заявляли о намерении пересмотреть временный отказ от подобной деятельности из-за "враждебной политики и военной угрозы со стороны США".