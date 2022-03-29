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Арарат Мирзоян с рабочим визитом выедет в Грузию

Арарат Мирзоян с рабочим визитом выедет в Грузию

29 марта министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян с рабочим визитом выедет в Грузию. Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД Армении.

В рамках визита Арарат Мирзоян встретится с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и вице-премьером, министром иностранных дел Давидом Залкалиани.


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