Европейские индексы - 28-03-22
МОСКВА, 29 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 28 марта:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.78% и составил 14417.37 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.54% и составил 6589.11 пункта, британский FTSE снизился на 0.14% и составил 7473.14 пункта, а российский RTSI снизился на 0.79% и составил 823.04 пункта.
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