Российские миротворцы выдвинули резервные силы для пресечения продвижения азербайджанских войск в районе Паруха

Telegram канал российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе распространил сообщение, что для пресечения продвижения азербайджанских войск в районе Паруха командование российского миротворческого контингента приняло решение о вводе резервных сил.

« 24 марта Вооруженные силы Азербайджана пересекли линию соприкосновения сторон в районе населенного пункта Парух, нарушив пункт 1 трехстороннего заявления. Командование российского миротворческого контингента приняло решение выдвинуть резервные силы для пресечения дальнейшего продвижения войск Азербайджана.

На данный момент населенный пункт находится под контролем российского миротворческого контингента»,- говорится в сообщении.

канал опубликовал фотографии, свидетельствующие о переброске сил на указанный участок.

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