Переговоры России и Украины в Стамбуле начнутся 29 марта
20:50, 28 Март, 2022
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле начнутся 29 марта в 10:30 мск. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в понедельник журналистам в канцелярии президента Турции Тайипа Эрдогана.
"Переговоры делегаций пройдет завтра утром в 10:30 (время совпадает с мск - прим. ред.) в президентском офисе "Долмабахче". Встреча будет закрыта для прессы", - отметили в канцелярии.
Позже турецкий лидер подтвердил информацию о дате переговоров.
"Завтра начнутся переговоры между делегациями в Стамбуле. Перед этим мы проведем короткую встречу со сторонами", - сказал он, выступая в Анкаре по итогам заседания кабинета министров.
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