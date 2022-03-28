Генсек ООН поручил обсудить с РФ и Украиной возможность гуманитарного перемирия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что поручил своему заместителю Мартину Гриффитсу изучить с заинтересованными сторонами возможность заключения гуманитарного перемирия на Украине.

"Я поручил Мартину Гриффитсу немедленно изучить со сторонами возможные договоренности и приготовления для гуманитарного перемирия на Украине", - заявил он в понедельник журналистам.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, Гутерриш выразил надежду, что стороны проявят добрую волю в достижении договоренностей о гуманитарном перемирии.

Генеральный секретарь заявил, что не верит в возможность перерастания конфликта вокруг Украины в столкновение с использованием ядерного оружия.

"Я не могу представить в этом сценарии возможность того, что произойдет война с использованием ядерного, биологического или химического оружия. Я верю, что этого удастся избежать. Этого нужно избежать", - сказал он журналистам в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также заявил, что МАГАТЭ выступит с инициативами по безопасности АЭС на Украине. "Я сегодня говорил с генеральным директором МАГАТЭ. Будут очень важные инициативы МАГАТЭ в ближайшие дни по обеспечению безопасности атомных объектов на Украине", - сказал он.