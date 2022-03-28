В Арцахе восстановлено газоснабжение. Об этом сообщили Арменпресс источники в Арцахе.

Подача газа в Республику Арцах была прекращена в ночь с 7 на 8 марта в связи с повреждением газопровода, ведущего из Республики Армения в Арцах. Спустя несколько дней подача газа была восстановлена, но вечером 21 марта власти Азербайджана вновь нарушили подачу газа в Арцах, лишив население Арцаха возможности согреться в очень холодных погодных условиях. Власти Арцаха распространили заявление, в котором говорится, что при поддержке российских миротворцев ведутся переговоры с азербайджанской стороной о восстановлении поставок газа.