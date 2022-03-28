Посол Армении представил депутату Европарламента развития вокруг Арцаха

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Греции Тигран Мкртчян принял депутата Европарламента Стелиоса Кимбуропулоса.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении в Греции, посол поблагодарил за поддержку греческого депутата резолюции Европарламент “Об уничтожении культурного наследия в Нагорном Карабахе”.

Затем посол представил последние развития в Арцахе, реакцию и призывы сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также Греции к Азербайджану. Тигран Мкртчян подчеркнул, что Азербайджан продолжает политику, угрожающую нормальной жизни народа Арцаха, отметив необходимость целенаправленных призывов и шагов со стороны международного сообщества.