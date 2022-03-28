Время в Ереване: 11:07:36,   28 Март

Глава МИД Армении принял российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ

Глава МИД Армении принял российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 28 марта принял российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Игоря Ховаева.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, стороны обсудили ситуацию, сложившуюся вследствие нарушения линии соприкосновения Нагорного Карабаха в зоне ответственности миротворческого контингента Российской Федерации в селе Парух, которое началось 24 марта. Были затронуты и другие действия азербайджанской стороны, направленные на создание гуманитарного кризиса в Арцахе, нанесение ударов по гражданскому населению и этнические чистки. Подчеркнута необходимость возвращения подразделений ВС Азербайджана на исходные позиции по состоянию на 23 марта.

Министр Мирзоян представил позицию армянской стороны относительно начала переговоров между Арменией и Азербайджаном по мирному соглашению в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Была подтверждена важность полноценной работы председательства Минской группы ОБСЕ.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]