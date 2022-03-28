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МО Армении официально опровергает азербайджанскую дезинформацию об армянских истребителях

МО Армении официально опровергает азербайджанскую дезинформацию об армянских истребителях

Транслируемая в Турции азербайджанская телекомпания Haber Global, со ссылкой на неизвестные источники в турецкой разведке опубликовала материал, в которой утверждается, что Армения передала России четыре самолета Су-30 для использования в боевых действиях против Украины.

Как передает Арменпресс, министерство обороны Армении официально заявляет, чтo данная информация является абсолютно ложной. Все самолеты, находящиеся на вооружении ВС Республики Армения, вместе с экипажами, находятся на своих местах, выполняя поставленные задачи.

Не соответствует действительности также сделанное в данном репортаже другое утверждение, согласно которому Армения является одним из основных направлений, по которому перебрасываются наемники из Сирии в Украину для ведения боевых действий на стороне России.


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