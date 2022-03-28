Вице-премьер Матевосян в ОАЭ примет участие в “Ежегодном инвестиционном форуме - 2022”
Делегация во главе с вице-премьером Амбарцумом Матевосяном сегодня с рабочим визитом отбыла в Объединенные Арабские Эмираты (Дубай) для участия в мероприятии “Ежегодный инвестиционный форум - 2022”, а также в церемонии закрытия всемирной выставки Expo Dubai 2020.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Матевосяна, в ходе форума вице-премьер выступит с речью.
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