Вице-премьер Матевосян в ОАЭ примет участие в “Ежегодном инвестиционном форуме - 2022”

Делегация во главе с вице-премьером Амбарцумом Матевосяном сегодня с рабочим визитом отбыла в Объединенные Арабские Эмираты (Дубай) для участия в мероприятии “Ежегодный инвестиционный форум - 2022”, а также в церемонии закрытия всемирной выставки Expo Dubai 2020.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Матевосяна, в ходе форума вице-премьер выступит с речью.