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Страны G7 отказались платить России за энергоресурсы в рублях

Страны G7 отказались платить России за энергоресурсы в рублях
Министр энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что страны "семерки" отказываются платить за энергоресурсы в рублях. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Ассошиейтед Пресс.

"Министр энергетики Германии заявил, что страны "Большой семерки" отказываются от требования России оплачивать импорт российских энергоносителей в рублях", - говорится в сообщении агентства.
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