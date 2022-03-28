Страны G7 отказались платить России за энергоресурсы в рублях

Министр энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что страны "семерки" отказываются платить за энергоресурсы в рублях. Как передает Арменпресс , об этом сообщает агентство Ассошиейтед Пресс.

"Министр энергетики Германии заявил, что страны "Большой семерки" отказываются от требования России оплачивать импорт российских энергоносителей в рублях", - говорится в сообщении агентства.