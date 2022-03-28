Французов призвали экономить электроэнергию и газ

Председатель французской комиссии по регулированию энергетики (CRE) Жан-Франсуа Каренко призывает французов экономить электроэнергию и газ в связи с риском перебоев с поставками следующей зимой, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Надо экономить газ и электричество во Франции уже сейчас, иначе следующей зимой все может быть плохо", - сказал Каренко в интервью изданию Echos.

Он подчеркнул, что приложить усилия должны все: промышленный сектор, сфера обслуживания, государственные организации и каждый гражданин Франции, ограничивая потребление электроэнергии и отопления.

Цены на энергоносители значительно выросли на фоне военного конфликта на Украине.

Во Франции на производство электроэнергии повлияло закрытие нескольких ядерных реакторов после обнаружения коррозионных трещин в системах безопасности. В связи с этим, по оценкам CRE, производство электроэнергии на АЭС достигло уровня 1991 года, который был низким.