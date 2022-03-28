В МИД ОАЭ заявили, что соглашения с Израилем открывают большие возможности взаимодействия

Соглашения с Израилем открывают перед арабскими странами большие возможности взаимодействия в регионе во имя построения другого будущего. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в понедельник на форуме "Негевский саммит" глава МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян.

"43 года назад Египет и Израиль заключили мирный договор, мы эти годы потеряли и сейчас пытаемся наверстать упущенное, - заметил он. - Абсолютно ясно, что у нас есть огромный потенциал и возможности, вытекающие из соглашений с Израилем, пришло время строить другое будущее и сотрудничать, чтобы победить терроризм и насилие".

По словам министра, за минувший год 300 тыс. израильтян посетили ОАЭ, а в израильском павильоне на международной выставке "ЭКСПО" в Дубае побывали 2 млн человек.

"У нас есть огромный потенциал, Египет демонстрирует нам лидерство в этом, и мы сожалеем о годах, которые прошли без достижения мира", - указал он, отметив, что "саммит" в Негеве - это "исторический момент для его участников и возможность построить прочные отношения и новое будущее в регионе".

Со своей стороны министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни сообщил, что за минувшие 18 месяцев с момента заключения "Авраамовых соглашений" стороны "увидели большой потенциал сотрудничества во всех областях и поняли, как можно реализовать открывшиеся возможности".

"Мы должны работать сообща, коллективно мы сможем изменить регион и достичь общей безопасности", - сказал он.

На "позитивные сдвиги в нормализации отношений с Израилем" обратил внимание и глава МИД Египта Самех Шукри.

"Этот раунд дискуссий позволил обсудить наше общее видение и пути сохранения доверия, - заметил министр. - Наши переговоры были конструктивными и глубокими, они касались многочисленных проблем, стоящих перед нашим регионом". "Путь, который мы выбрали вместе с Израилем 43 года назад, был плодотворным, он продемонстрировал важность стабильности в регионе", - добавил Шукри.