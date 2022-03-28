Лос-Анджелесский Фонд «Армянская школа» подарил средней школе Гегамавана школьное имущество

Дар Фонда «Армянская школа», действующего в Лос-Анджелесе, дошла до адресата - средней школы села Гегамаван укрупненной общины Севан Гегаркуникской области. Как сообщил «Арменпресс» директор Гегамаванской средней школы Аргишти Варданян, фонд предоставил школе 87 школьных парт, 10 учительских столов и стульев, 15 досок и 11 вешалок.

«Это была очень востребованная и ожидаемая программа для нашей школы. Достаточно сказать, что никакого имущества после 1985 года мы не получали, то, которое у нас было, уже не годилось для дальнейшего использования. Сейчас все учащиеся нашей школы, 160 школьников, обеспечены необходимым имуществом. От имени наших учителей и учеников выражаем глубокую признательность директору и представителям Фонда «Армянская школа» и редактору газеты «Севан» Папу Айрапетяну, по непосредственной инициативе которого Фонд «Армянская школа» дал согласие на осуществление программа в образовательных и дошкольных учреждениях Севана», - рассказал Аргишти Варданян.

Согласно информации, предоставленной Фондом «Армянская школа», следующий дар получит средняя школа имени Р. Петросяна села Варсер общины Севан.

Хосров Хлгатян