«Айпост» получит грант на $ 200 000

«Айпост» получит от Всемирного почтового союза грант в размере 200 000 долларов США.

Как сообщили «Арменпресс» в «Айпост», указанная сумма будет выделена Фондом повышения качества услуг Всемирного почтового союза для приобретения 20 новых электромотоциклов.

В ноябре 2021 года компания «Айпост» представила в Фонд повышения качества программу, согласно которой компания планирует приобрести электромотоциклы для новой курьерской службы. 15 марта сего года Совет Фонда повышения качества одобрил представленную компанией программу, согласно которой в рамках данной программы «Айпосту» будет выделено 200 000 долларов США.

Компания «Айпост» присоединяется к предлагаемым Союзом программам «Ноль выбросов» и «Зеленая среда», согласно которым почтовым операторам рекомендуется для своей деятельности использовать машины, работающие на электрическом питании. Реализация данной программы позволит сократить количество выбросов, которые на данный момент является одной из мировых проблем.

«Радует, что «Айпост» сумел выиграть такой необходимый грант. С приобретением электромотоциклов «Айпост» сможет участвовать в международных инициативах. В то же время «Айпост» сможет запустить новую, необходимую курьерскую службу, которую ждут наши клиенты», - отметил генеральный исполнительный директор Айк Карапетян.

Отмечается, что электромотоциклы планируется импортировать в течение 2-го квартала 2022 года, а курьерская служба начнет действовать в конце 2-го квартала.