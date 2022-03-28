Ален Симонян и Талант Мамытов обсудили вопросы безопасности в регионе

28 марта председатель Национального собрания Армении Ален Симонян встретился с председателем Жогорку Кенеша (Парламента) Кыргызской Республики Талантом Мамытовым.

Как сообщили «Арменпресс» в НС Армении, стороны обсудили перспективы взаимодействия в рамках МПА СНГ, признав необходимость активного сотрудничества парламентской дипломатии и групп дружбы.

Председатель НС подчеркнул важность конструктивного сотрудничества делегаций двух стран в Межпарламентской ассамблее СНГ, ПА ОДКБ и на других парламентских площадках.

Киргизский коллега напомнил, что протокол о прекращении огня в Нагорном Карабахе был подписан в Бишкеке в 1994 году, добавив, что плохой мир предпочтительнее любой войны. Коснувшись вопросов безопасности и установления мира в регионе, стороны подчеркнули важность содействия повестке мира.

Состоялся обмен мнениями и вокруг децентрализованного сотрудничества.