В Мексике 19 человек погибли в результате вооруженного нападения

По меньшей мере 19 человек погибли в результате вооруженного нападения в мексиканском штате Мичоакан. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщила газета El Universal со ссылкой на генеральную прокуратуру штата.

Инцидент произошел в воскресенье вечером в муниципалитете Синапекуаро в населенном пункте Лас Тинахас. Группа вооруженных людей ворвалась в помещение, где проходили петушиные бои, и открыла огонь по присутствующим. Сотрудники прокуратуры обнаружили на месте происшествия 19 тел с огнестрельными ранениями.

Свидетели произошедшего сообщили представителям ведомства, что несколько человек получили ранения и были доставлены в больницы. Прокуратура проверяет данную информацию.

Другие подробности случившегося не приводятся.