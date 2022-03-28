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Взрыв на газозаправке в Тбилиси: врачи рассказали о состоянии пострадавших

Взрыв на газозаправке в Тбилиси: врачи рассказали о состоянии пострадавших

Состояние здоровья двух человек, пострадавших во время взрыва на газовой заправке в Тбилиси, остается тяжелым, передает Арменпресс.

Взрыв прогремел на газовой заправке в тбилисском районе Варкетили в воскресенье вечером. По словам очевидцев, вначале загорелся автомобиль, после огонь перекинулся на заправку. Пострадали двое мужчин среднего возраста. Бригада "скорой помощи" доставила их в клинику.

"Пострадавшие пациенты получили повреждения... У них ожоги разной степени. На данный момент они находятся в состоянии ожогового шока, поэтому помещены в реанимационное отделение и проходят соответствующее лечение", – заявил врач Георгий Давлианидзе в эфире телеканала "Рустави 2".

Точную причину взрыва установит следствие.

После взрыва было прервано электроснабжение близлежащих домов.

 


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