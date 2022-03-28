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Автодорога Маргара-Ванадзор-Ташир-граница Грузии закрыта из-за схода лавины на 134- м километре

Автодорога Маргара-Ванадзор-Ташир-граница Грузии закрыта из-за схода лавины на 134- м километре

С 14:00 28 марта автодорога М-3, Маргара-Ванадзор-Ташир-граница Грузии (территория Базума) закрыта из-за схода лавины на 134-м километре.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Дорожный департамент. Ведутся работы по очистке и открытию дороги.


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