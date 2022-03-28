Российско-украинские переговоры могут начаться 29 марта, заявил Песков

Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле вряд ли начнутся в понедельник - ожидается, что они стартуют 29 марта, как передает Арменпресс, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня они вряд ли продолжатся. Сегодня действительно делегации отправляются в Турцию. Но ожидаем, что завтра это может теоретически произойти", - сказал Песков.

Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. В настоящий момент переговорщики продолжают контактировать в режиме видеоконференцсвязи. Российскую делегацию, как и при очных встречах, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.