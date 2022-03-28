В Швеции призвали не отказываться от сотрудничества с Россией в области экологии

Двое шведских ученых, старший научный сотрудник Стокгольмского института окружающей среды Хенрик Карлсен и профессор Линчёпингского университета Бьёрн-Ула Линнер, призывают не бойкотировать участие России в экологической конференции "Стокгольм + 50", которая должна пройти через три месяца под эгидой ООН. Свою точку зрения они изложили в совместной статье, опубликованной в понедельник в газете Svenska Dagbladet, передает Арменпресс.

"Мы должны заставить себя смотреть за рамки острого кризиса. Вместе с поддержкой Украины мы должны сохранять международное сотрудничество вокруг вызовов в области экологии", - пишут авторы.

По их мнению, сейчас, в условиях международного кризиса, возможны два сценария дальнейшего развития. Согласно первому, международные контакты по экологической и климатической повестке могут стать своего рода оазисами, где можно будет "продолжать переговариваться, несмотря на снижение доверия в других областях". По другому сценарию, снизившееся доверие между государствами скажется на работе по глобальным вопросам климатических и экологических изменений.

"Параллельно со всем тем, что мы делаем для поддержки Украины <...>, мы должны обеспечить продолжение международного сотрудничества вокруг общих вызовов в области окружающей среды. "Стокгольм + 50" и последующие переговоры по экологической повестке становятся еще более важными платформами для международного диалога. Поэтому Россия не должна подвергаться бойкоту в международном сотрудничестве по охране окружающей среды", - отмечают в заключение Карлсен и Линнер.