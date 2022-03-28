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Польшу покинули 45 российских дипломатов

Польшу покинули 45 российских дипломатов

Российские дипломаты в количестве 45 человек, на выдворении которых настаивала Польша, покинули страну, как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

"Дипломаты покинули территорию Польши", - сказал Андреев.

Польша заявила в среду, что высылает 45 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и не даст согласия на приезд новых сотрудников на замену высланным. Накануне этого замминистра иностранных дел Польши говорил, что Варшава не исключает высылки российского посла, но такое решение пока не принято.


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