Польшу покинули 45 российских дипломатов
14:34, 28 Март, 2022
Российские дипломаты в количестве 45 человек, на выдворении которых настаивала Польша, покинули страну, как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
"Дипломаты покинули территорию Польши", - сказал Андреев.
Польша заявила в среду, что высылает 45 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и не даст согласия на приезд новых сотрудников на замену высланным. Накануне этого замминистра иностранных дел Польши говорил, что Варшава не исключает высылки российского посла, но такое решение пока не принято.
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