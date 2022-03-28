Более половины российских предпринимателей столкнулись со снижением объема продаж

У большей части российского малого и среднего бизнеса в марте упали объемы продаж, как передает Арменпресс, об этом сообщает аналитический центр НАФИ на основе проведенного опроса.

"Более половины российских предпринимателей - 54% - отметили, что объемы продаж в их компаниях снизились (среди представителей микробизнеса 65% отметили снижение объемов продаж). Это привело к необходимости сокращать текущие расходы - на это пошли 83% компаний", - сообщил "Интерфаксу" представитель НАФИ в понедельник.

Самой распространенной мерой по сокращению издержек в компаниях стало снижение расходов на IT, рекламу и маркетинг (это сделали 37% компаний). За этим следует сокращение штата (23%), сокращение зарплаты (16%), полный или частичный отказ от аренды офиса (16%), перевод сотрудников на удаленный формат работы (15%). Лишь 16% предпринимателей не заметили изменений, которые сказались бы на их бизнесе.

Чаще об отсутствии перемен говорят представители среднего бизнеса (37%), и компании, работающие на рынке более 10 лет (22%).

Опрос проведен в марте, опрошено было 500 представителей малого и среднего бизнеса всех основных отраслей экономики во всех федеральных округах РФ. В качестве респондентов выступали собственники бизнеса, первые лица компаний и индивидуальные предприниматели.