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Россия считает важным соблюдение достигнутых договоренностей по Нагорному Карабаху: Дмитрий Песков

Россия считает важным соблюдение достигнутых договоренностей по Нагорному Карабаху: Дмитрий Песков

Российская Федерация считает необходимым, чтобы все стороны соблюдали ранее достигнутые договоренности по Нагорному Карабаху, а вопрос о возможности отправки дополнительного контингента миротворцев на фоне роста напряженности в регионе следует задать Министерству обороны России. Как передает «Арменпресс» со ссылкой на ТАСС, об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Этот вопрос следует задать нашим военным. Они находятся в контакте с армянской и азербайджанской сторонами. Сейчас главное - обеспечить продолжение выполнения всеми сторонами условий соответствующих договоренностей», - сказал Дмитрий Песков.


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