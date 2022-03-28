Известны 20 стран-участниц мундиаля

Большинство команд-участниц чемпионата мира по футболу 2022 года уже известны.

Как передает «Арменпресс», в мундиале, который состоится в ноябре 2022 года, примут участие следующие команды: Катар, Германия, Дания, Бразилия, Бельгия, Франция, Хорватия, Испания, Сербия, Англия, Швейцария, Нидерланды, Аргентина, Иран, Южная Корея, Япония, Саудовская Аравия, Уругвай, Эквадор, Канада.

На данный момент право участия в чемпионате мира завоевали сборные 20 стран. Участвовать будут 32 страны.

Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет в Катаре. Впервые в истории мундиаль состоится в зимнее время - с 21 ноября по 18 декабря.