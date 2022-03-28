Все стороны должны приложить усилия, чтобы азербайджанские военные вернулись на свои исходные позиции: Саносян

Все стороны должны приложить усилия, чтобы азербайджанские военные вернулись на свои исходные позиции. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявил министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян, коснувшись вторжения азербайджанских подразделений в зону ответственности миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе.

«Очевидно одно: те позиции, на которых стояли стороны после 9 ноября, были нарушены. Все стороны должны сделать все возможное, чтобы азербайджанские военные вернулись на свои исходные позиции. Это - определенно», - сказал Саносян.