Более 500 тыс. граждан Грузии воспользовались безвизовым режимом с ЕС за 5 лет

Более 500 тыс. граждан Грузии совершили более 1,5 млн поездок в страны Европейского союза за пять лет существования безвизового режима с ЕС. Как передает Арменпресс, об этом премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили сообщил в понедельник на заседании правительства.

"Я хочу напомнить населению, что более полмиллиона граждан Грузии совершили более 1,5 млн визитов за пять лет в страны Европейского союза, что является конкретным результатом, которого мы достигли после оформления соглашения об ассоциации с ЕС", - сказал Гарибашвили.

Глава правительства напомнил, что Грузия начала работать над безвизовым режимом с ЕС в 2013 году. В декабре 2015 года Евросоюз счел удовлетворительной проделанную работу и 28 марта 2017 года предоставил гражданам республики право посещать страны Шенгенской зоны без виз сроком на 90 дней в течение 180 дней.

С 2009 года Грузия является участником программы "Восточное партнерство", направленной на развитие регионального сотрудничества с бывшими республиками СССР. В 2014 году страна подписала соглашение об ассоциации с ЕС, неотъемлемой частью которого является положение об углубленной и всеобъемлющей торговле. За 10 лет партнерства Грузия также заключила соглашения с Европейским полицейским агентством (Европол) и с единым агентством юстиции ЕС, направив в эти ведомства своих представителей.