Ален Симонян пригласил председателя Сената Казахстана посетить с официальным визитом Армению: приглашение принято

Делегация во главе с председателем Национального собрания Республики Армения Аленом Симоняном с 28 марта с двухдневным визитом находится в Алматы (Казахстан) для участия в заседании, посвященном 30-летию Межпарламентской ассамблеи СНГ. Как сообщили «Арменпресс» в Национальном собрании РА, в рамках визита Ален Симонян встретился с председателем Сената Казахстана Мауленом Ашимбаевым.

Председатель НС РА поблагодарил казахстанского коллегу за гостеприимство и поздравил с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.

Главы парламентов констатировали, что армяно-казахстанские отношения нацелены на взаимовыгодное и перспективное сотрудничество в сферах политики, экономики и культуры и Председатель НС отметил, что Армения и Казахстан последовательно развивают политическое сотрудничество, активизируют межгосударственные контакты с целью вывода двусторонних отношений на качественно новый уровень.

Председатель сената Казахстана с благодарностью отметил роль Армении как председательствующей в ОДКБ страны в оперативном реагировании на военные столкновения в Казахстане в январе и оказании совместной поддержки с союзниками.

На встрече обсуждались провокационные действия вооруженных сил Азербайджана в Арцахе и вторжение на суверенную территорию Армении. Ален Симонян подчеркнул, что Азербайджан в очередной раз нарушил режим прекращения огня, достигнутый по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, в результате которого есть пострадавшие и раненые. Ален Симонян охарактеризовал ситуацию в регионе как глубокий гуманитарный кризис, выразив надежду, что Казахстан как союзник окажет влияние на Азербайджан.

Стороны подчеркнули важность активного взаимодействия законодательных органов в отношениях между двумя странами, в том числе и парламентских групп дружбы. В ходе встречи были затронуты и вопросы более 15 000 армян, проживающих в Казахстане. Председатель Сената Казахстана заверил, что проживающие в Казахстане армяне в полной мере вовлечены в социально-культурную, экономическую и образовательную сферы и считаются образцовой общиной.

В завершение встречи председатель НС РА пригласил своего казахстанского коллегу посетить Армению с официальным визитом. Приглашение было принято.