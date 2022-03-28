Подавший сигнал бедствия в Черном море сухогруз получил пробоину

Аварийно-спасательное судно "Спасатель Демидов" буксирует сухогруз "Омский 205", подавший сигнал бедствия в акватории Черного моря недалеко от крымской Керчи, как передает Арменпресс, об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота в понедельник.

"Получил пробоину в районе машинного отделения от сильной воды. Был обесточен. После того, как подошел "Спасатель Демидов", было подано электричество, запущены водоотливные средства, работают три мощных насоса", - сказал собеседник агентства.

По его словам, одновременно идет буксировка судна в район поселка Героевское. "Это крымский берег, в район убежища, где можно спокойно встать на якорь и продолжать борьбу за живучесть", - уточнили в пресс-службе.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что "Омский 205" подал сигнал "SOS", находясь в 2,5 миль от мыса Такиль. К месту выдвинулось аварийно-спасательное судно "Спасатель Демидов".

Сухогруз перевозит минерал "шпат" общим весом 3,3 тысячи тонн. На борту - 12 человек.