Сборная журналистов Армении по футболу заняла первое место на международном турнире СМИ и журналистов в Египте
Сборная журналистов Армении по футболу на X Международном чемпионате СМИ и журналистов, проводимом в египетской Хургаде, заняла первое место и завоевала золотые медали и Кубок.
Как передает «Арменпресс», в турнире приняли участие 10 команд, 5 из Египта, остальные 5 из Грузии, Молдовы, Сенегала, Армении и Румынии. Второе место заняла команда спортивных корреспондентов города Александрия, а третье - сборная Молдовы.
Команда Армении показала следующие результаты:
Групповой этап:
Армения-Румыния - 3-0;
Хургада-Армения - 5-3.
Плей-офф:
Четвертьфинал - Армения-Хургада Марин Спорт - 5-2;
Полуфинал - Молдова-Армения - 3-5.
Финал - Армения-Александрия Спортинг Медиа - 2-0.
Лучшим вратарем турнира был признан Баграт Казумян. В турнирах 2019 и 2021 гг. наша команда занимала второе место.
«Мы долго шли к нашей первой победе на международных турнирах, в последние годы всегда бывали либо третьими, либо вторыми. И вот пришло время насладиться радостью победы. Особенно приятно, что нам наконец-то удалось обыграть наших постоянных соперников, молдавскую команду, которой мы всегда проигрывали. Игра полуфинала стала украшением турнира. Только после этой победы мы поверили, что сможем занять первое место. В финале мы очень хорошо играли в зоне защиты, у соперника не было ни единого шанса у наших ворот, и мы смогли использовать созданные возможности. Эта победа важна и с точки зрения узнавания нашей стране, так как турнир освещался рядом местных СМИ и социальных сетей», - сказал капитан команды, главный редактор Агентства «Медиамакс» Давид Алавердян.
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