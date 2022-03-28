В новом терминале аэропорта столицы Кувейта вспыхнул пожар

Небольшой пожар произошел в понедельник в новом пассажирском терминале международного аэропорта столицы Кувейта, авиасообщение не нарушено и осуществляется в штатном режиме. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в Twitter управление гражданской авиации эмирата.

"Воздушное сообщение в международном аэропорту Эль-Кувейта осуществляется в обычном режиме и не было затронуто в результате ограниченного пожара в новом втором пассажирском терминале", - уточнило управление.

По имеющейся информации, пожарные расчеты пытаются потушить возгорание. О пострадавших и ущербе информации пока не поступало.