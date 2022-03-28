Вторжение азербайджанских подразделений в зону ответственности миротворческого контингента РФ продолжается: МИД РА

Министерство иностранных дел Республики Армения с удовлетворением констатирует, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ дали четкую оценку недавней эскалации ситуации в Нагорном Карабахе, заявив, что она является следствием передвижения азербайджанских войск. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространило МИД РА.

«Министерство обороны Российской Федерации заявило, что призвало азербайджанскую сторону вывести свои воинские части. 27 марта Минобороны России распространило заявление, что азербайджанская сторона вывела свои подразделения из населенного пункта Парух в Нагорном Карабахе. Тем не менее, мы вынуждены констатировать, что вторжение азербайджанских подразделений в Нагорный Карабах в зоне ответственности российского миротворческого контингента продолжается, что отражено на прилагаемых картах. Ожидаем, что миротворческие силы Российской Федерации в Нагорном Карабахе предпримут конкретные меры по прекращению вторжения азербайджанских подразделений в зону ответственности миротворцев и выводу азербайджанских вооруженных сил. Считаем необходимым провести надлежащее расследование действий миротворческого контингента в течение всего этого периода вторжения азербайджанских подразделений, и ответить на ряд вопросов.

Примечание к приложенным картам

На обеих картах контур зоны ответственности миротворческого контингента РФ взят с сайта Минобороны РФ.

На карте, отражающей положение на 24 марта 2022 года, видно со всей четкостью, что в зоне ответственности миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе нет азербайджанских позиций.

На карте, отражающей положение на 09: 00 29 марта 2022 года, видно, что в зоне ответственности миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе уже размещены азербайджанские позиции».