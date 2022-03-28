Греческая община Еревана «Понт» отмечает 201-летие освобождения от османского ига

Греческая община Еревана «Понт» в Культурно-образовательном центре национальных меньшинств при Аппарате премьер-министра отметила годовщину освобождения от османского ига. В беседе с «Арменпресс» помощник председателя греческой общины Марина Георгеати отметила, что в этом году исполняется 201 год со дня освобождения греческого народа от ига Османской империи.

«25 марта 1821 года считается началом борьбы за освобождение Греции. Греки прожили под игом Османской империи 400 лет, и 25 марта 1821 года им удалось освободиться от ига», - рассказала она, добавив, что каждый год праздник отмечается веселыми песнями и танцами. Его отмечают с большой пышностью не только в Греции, но и в греческих общинах диаспоры.

По словам Марины Георгеати, 25 марта для греков не только день освобождения, но и религиозный праздник. «В этот день ангел Гавриил явился Деве Марии и сказал ей, что у нее будет сын», - отметила она.

Марина Георгеати добавила, что греческая община «Понт» в Ереване действует в Культурно-образовательном центре национальных меньшинств, и там каждое воскресенье проводятся бесплатные занятия по греческому языку и культуре. Греческая община «Понт» насчитывает в Армении около 200 представителей.