Лицо, разыскиваемое полицией Москвы, обнаружено в аэропорту «Звартноц»

Благодаря оперативно-розыскным мерам, предпринятым сотрудниками линейного отдела полиции аэропорта «Звартноц», 26 марта после регистрации рейса Ереван-Москва в отдел полиции аэропорта был доставлен 21-летний Рафик Х.

Как сообщили «Арменпресс» в Полиции Армении, он с 3 марта разыскивался УВД Москвы по обвинению по части 5 статьи 327 УК РФ (подделка документов).

В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Об обнаружении сообщено инициатору розыска.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, вступившим в законную силу приговором суда.