Лицо, разыскиваемое полицией Москвы, обнаружено в аэропорту «Звартноц»
Благодаря оперативно-розыскным мерам, предпринятым сотрудниками линейного отдела полиции аэропорта «Звартноц», 26 марта после регистрации рейса Ереван-Москва в отдел полиции аэропорта был доставлен 21-летний Рафик Х.
Как сообщили «Арменпресс» в Полиции Армении, он с 3 марта разыскивался УВД Москвы по обвинению по части 5 статьи 327 УК РФ (подделка документов).
В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.
Об обнаружении сообщено инициатору розыска.
Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, вступившим в законную силу приговором суда.
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