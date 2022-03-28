Более 472 тыс. человек прибыли в Россию из Донбасса и с Украины

Количество граждан, прибывших на территорию России с Украины и из Донбасса на утро понедельника превысило 472 тыс. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

"В Российскую Федерацию из ДНР, ЛНР и с Украины прибыло уже более 472 тыс. человек, в том числе почти 100 тыс. детей. Почти 144 тыс. из них - граждане России, около 269 тыс. имеют гражданство Донецкой и Луганской народных республик, почти 60 тыс. - это граждане Украины и других государств", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что границу РФ со стороны ДНР и ЛНР в Ростовской области пересекли более 397 тыс. человек, остальные 75 тыс. прибыли непосредственно с территории Украины через пункты пропуска Белгородской, Брянской, Курской областей и Республики Крым.

Более 24 тыс. беженцев сейчас находятся в пунктах временного размещения в 34 регионах России, среди них свыше 10 тыс. детей.