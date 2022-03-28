Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит развивать наступательные вооружения

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея продолжит развивать наступательные вооружения, как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на северокорейские СМИ.

"Мы продолжим достижение цели укрепления потенциала национальной обороны, разработки более мощных ударных средств для оснащения ими нашей Народной армии", - сказал он.

Ким Чен Ын выступил с комментарием во время фотосессии с учеными и чиновниками, благодаря котором состоялся "успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа "Хвасон-17", отметило агентство ЦТАК.

КНДР 24 марта провела 12-й ракетный пуск с начала этого года. Пхеньян подтвердил, что провел тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Минобороны Японии считает, что при обычной траектории дальность полета ракеты могла бы составить 15 тысяч километров, что является достаточным для покрытия всей территории США.