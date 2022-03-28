Возобновлено строительство парка Дружбы в Гюмри: парк планируется сдать в эксплуатацию в следующем году

С марта 2022 года возобновились работы по строительству парка Дружбы в Гюмри.

Как сообщили «Арменпресс» в благотворительном фонде «Туризм и градостроительство» (TUF), официальное начало строительству парка, расположенного у площади Шарля Азнавура и занимающего территорию в 7,2 га, был дан еще в октябре 2021 года. С учетом неблагоприятных погодных условий последних недель и зимних месяцев строительные работы временно были приостановлены.

«Мы возобновили работы в парковой зоне. На данном этапе выполняются работы по внешней инженерной инфраструктуре: наружный водопровод, канализация, оросительная система, кабели электроснабжения. Параллельно идет строительство подстанции и закладка всех аллей. К середине сентября все работы, предусмотренные на первом этапе, будут завершены», - сообщил координатор строительства парка Мушег Гончоян.

Программа реконструкции парка реализуется благотворительным Фондом «Туризм и градостроительство» (TUF), как первая модель социально-экономического развития Гюмри в сотрудничестве частный бизнес – государство.

Строительство некоторых объектов парка планируется завершить в середине сентября текущего года, после чего парк будет открыт для жителей и гостей города Гюмри. Осенью 2023 года планируется сдать в эксплуатацию весь парк со всеми его объектами.

«Впервые в Армении в рамках программы «Парк Дружбы» разработан проектно-концепционный парк участия. Он должен быть реконструирован при активном участии местных жителей. Реконструированный парк в Армении представит новую модель правильного зонирования, сохранения и устойчивого развития зеленых зон», - представила Елена Мурадян, руководитель программы развития Гюмри Фонда TUF.

Общий бюджет программы реконструкции парка составляет около 12 млн долларов, из которых более 4 млн долларов вложили организации-партнеры фонда и ряд частных благотворителей.

Правительство Республики Армения участвует в реконструкции инженерной инфраструктуры парковой зоны и прилегающих к ней улиц в размере 1,8 млн долларов США в рамках программы «Местная экономика - развитие инфраструктуры», реализуемой за счет кредита Всемирного банка.

К реконструкции парка присоединился и Евросоюз в рамках инициативы «Развитие инновационного туризма и технологий для Армении», осуществляемой компанией Международного сотрудничества Германии (GIZ). В рамках этого проекта в парке, как элемент зимнего туризма, будет построен каток и Вернисаж на 20 павильонов.

Восстановленный Парк Дружбы дополнит инфраструктуру города, выступая в качестве моста между историческим центром Гюмри - Кумайри и его промышленными и жилыми районами. Он станет первой современной зеленой зоной в Армении.