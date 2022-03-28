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Беннет: после второго теракта ИГ в Израиле силовики должны адаптироваться к новой угрозе

Беннет: после второго теракта ИГ в Израиле силовики должны адаптироваться к новой угрозе

После уже второго теракта, осуществленного за последние дни в Израиле террористами из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), службы безопасности еврейского государства должны произвести быструю адаптацию к этой новой угрозе. Как передает Арменпресс, об этом заявил в понедельник израильский премьер Нафтали Беннет после того, как двое израильтян были убиты 27 марта в ходе атаки с использованием автоматического огнестрельного оружия в Хадере.

"Вторая атака сторонников ИГ внутри Израиля требует от сил безопасности быстрой адаптации к новой угрозе. Так и было сделано", - написал премьер в Twitter. "Призываю граждан быть бдительными", - добавил он.


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