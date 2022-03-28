В Армении за прошедший день летальных исходов не зарегистрировано

По состоянию на 11:00 28 марта в Армении всего подтверждено 422 468 случаев заражения COVID-19, 409 819 заболевших вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 610 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 2 364 пациента.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 2 397 тестов. Подтверждено 10 случаев заболевания COVID-19, 29 заболевших вылечились, летальных исходов не зарегистрировано.

Всего проведено 2 968 785 тестирований.