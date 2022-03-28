В Индии началась общенациональная двухдневная забастовка

Общенациональная двухдневная забастовка началась в понедельник в Индии по призыву ряда крупных профсоюзных объединений. Как сообщил журналистам генеральный секретарь Всеиндийского конгресса профсоюзов Амарджит Каур, в акции могут принять участие порядка 200 млн человек.

"Мы ожидаем участия более 200 млн работников, массовую мобилизацию по всей стране во время забастовки 28 и 29 марта в знак протеста против политики правительства", - как передает Арменпресс, об этом цитирует в понедельник слова Каура информационное агентство Press Trust of India.

Забастовка может затронуть работу почты, общественного транспорта, телекоммуникационной отрасли, предприятий, работающих в областях энергетики, нефти, металлургии. Профсоюзы банковских служащих также заявили, что поддержат забастовку.

Требования профсоюзов включают в себя в числе прочего отказ от приватизации ряда госпредприятий, увеличение заработной платы, "справедливое распределение" доходов, равные права для рабочих, нанятых по контракту и ряд других.

Профсоюзы призывают граждан с пониманием отнестись к ограничениям, вызванным забастовкой, и указывают, что в понедельник и вторник в стране могут наблюдаться сбои в транспортном сообщении и в работе банкоматов.