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«Ереван ФА» - победитель Высшей лиги чемпионата Армении по футзалу

«Ереван ФА» - победитель Высшей лиги чемпионата Армении по футзалу

В техническом центре ФФА/Академия футбола состоялись финальные и вторые матчи плей-офф чемпионата Высшей лиги 2021-2022 по футзалу.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. Во втором финальном матче клуб «Ереван ФА» одержал победу над «Арарат-Армения» со счетом 6:2 и завоевал титул чемпиона. Ранее, в первом матче «Ереван ФА» отправил в ворота соперника 9 безответных мячей. 3 место заняла команда «АГЭУ Ереван», которая победила «Логикон» со счетом 10:3. В первой игре «АГЭУ Ереван» имела преимущество со счетом 7:4.


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