Британские корабли доставили в Эстонию военную технику и снаряжение

Британские фрегаты Northumberland и Richmond доставили военную технику и снаряжение в Эстонию, где расквартирован многонациональный батальон НАТО, находящийся под командованием Соединенного Королевства. Как говорится в распространенном в воскресенье сообщении Минобороны Великобритании, корабли королевских ВМС и противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon также приняли участие в совместных учениях с силами Дании, Латвии, Литвы, Швеции и Эстонии в Балтийском море, передает Арменпресс.

"Подобная деятельность в Балтийском море обычна для нас и наших партнеров по Объединенным экспедиционным силам в одной из основных областей наших географических интересов", - заявил британский генерал-майор Джим Моррис, слова которого приводятся в документе. По его мнению, "сейчас как никогда важно гарантировать сохранение свободы навигации в Балтийском море".

В феврале британская сторона уже направляла дополнительные танки и бронемашины в Эстонию, а также удвоила численность своего контингента в Эстонии, доведя его до 1 800 военнослужащих. Сообщается, что новая партия техники направлена в Эстонию в рамках снабжения многонационального батальона НАТО.

Созданные в 2014 году Объединенные экспедиционные силы под командованием Соединенного Королевства представляют собой другую структуру и не являются постоянными войсками. Участвующие в них страны (Великобритания, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония) периодически проводят совместные военные учения. В ходе состоявшейся в марте встречи в Лондоне лидеры указанных стран пообещали наращивать сотрудничество в связи с резким изменением ситуации в сфере безопасности в Европе, проводить больше маневров на земле и на море, в том числе с высоких широтах, Северной Атлантике и Прибалтике.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.