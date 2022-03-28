“Новая книга” -9/22: Норайр Адалян, Наринэ Абгарян, Агнесса Ванага, Ричард Брэнсон

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе «Арменпресс» выделил четыре примечательных произведения по 4 категориям, изданных разными издательствами в 2022 году, и уже переданных на суд читателей.

Произведение армянского автора

Норайр Адалян: Эмбрион

В книге три романа, которые уже переведены на иностранные языки (русский, немецкий, словенский). В романах отражены эмоциональный мир и мышление современного человека, которые в центре творческих интересов писателя. Издательство: “Edit Print”.

Переводная литература

Нарине Абгарян: Понаехавшая

Это история о гордой и юной девушке, которая в жаркие 90-е покидает горную, уютную родину и отправляется покорять Москву. У каждого приехавшего есть своя Москва. Москва героини романа - это все те люди, которых она встречает в этом сумасшедшем городе. Эти люди любят ее, защищают и сопровождают по неизведанным улицам, о которых знают только местные жители, но не посторонние. Книга о небольшой части жизни «понаехавшей». Эта часть ее жизни смешна и немного горька. В жизни человека всегда есть место героизму. Один подвиг - решиться на эмиграцию, второй - принять и полюбить новую родину такой, какая она есть, со всеми ее плюсами и минусами. И в этом случае новая родина обязательно ответит взаимной любовью. Издательство: “Newmag”.

Детская литература

Агнесса Ванага: Эко-хулиганы

Клаус, живущий в Чиекуркалне, и Интар, случайно встречает Баркатурика, целлофанового мешка, который не только живой, но и злой. Его выбросили на помойку, он бродил по улицам со множеством других сумок, запутался в ветвях деревьев, шлепал по лужам. Как спасти мир от этих эко-хулиганов? Книга заставляет думать и думать о переменах. Эту увлекательную историю дети слушают с открытыми ртами. Перевод с латышского: Гоар Асланян. Издательство: “Vernatun”.

Документальная литература

Ричард Брэнсон: Теряя невинность

Книга Ричарда Брэнсона “Теряя невинность” - это история успеха одного бизнесмена. Это необычная, часто страстная, впечатляющая автобиография одного из величайших бизнес-гениев нашего времени. Начиная свой первый бизнес, Брэнсон и его друзья называли себя «девами бизнеса», а компанию - “Девы”. И, начиная с этого момента, Брэнсон пишет свои собственные правила успеха, сформировав группу компаний, не имевшую ни штаб-квартиры, ни подчинения, ни бюрократии. Брэнсон рассказывает о риске, бесстрашном полете на воздушном шаре над пустыней, о подписании контрактов со всемирно известными музыкантами, спасении заложников во время войны в Ираке и о многом другом. Приключения Брэнсона продолжаются и по сей день, и они могут быть поучительными и для будущих Брэнсонов. Перевод: Лилит Калашян; Издательство: “Антарес”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.