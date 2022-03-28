Удачный старт армянских шахматистов на чемпионате Европы

Армянские шахматисты начали выступления на индивидуальном чемпионате Европы.

Как передает «Арменпресс», в первом туре чемпионата победу одержали Габриэль Саркисян, Шант Саркисян, Айк Манукян, Самвел Тер-Саакян, Артур Давтян. Балл разделили Роберт Ованнисян, Мануэль Петросян, Мамикон Гарибян и Эмин Оганян.

В этом году индивидуальный чемпионат Европы по шахматам проходит в Словении, в городе Брежице. Он начался 26 марта и завершится 7 апреля. Официальная церемония открытия турнира состоялась 26 марта. Чемпионат состоит из 11 туров, и проводится по швейцарской системе. Призовой фонд составляет 100 000 евро, из которых шахматист, занявший первое место, получит 20 000, второе - 15 000, третье - 10 000 евро.